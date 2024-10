Corsa salvezza, è l’Empoli a fare la lepre. A distanza di un anno è cambiato tutto (Di venerdì 11 ottobre 2024) di Simone Cioni EMPOLI Ad un anno di distanza il mondo azzurro si è completamente ribaltato. Lo scorso anno di questi tempi, infatti, non solo l’Empoli aveva già esonerato un tecnico (Zanetti alla quarta giornata) ma stazionava pure al penultimo posto con 3 punti insieme alla Salernitana ed una sola lunghezza di vantaggio sul fanalino di coda Cagliari. Poco più di dodici mesi dopo, invece, grazie alla miglior partenza della sua storia in A la squadra di D’Aversa al momento guarda dall’alto tutte quelle che sulla carta sono le dirette rivali nella lotta per non retrocedere. Ecco perché anche la prima sconfitta stagionale maturata proprio prima della sosta all’Olimpico contro la Lazio non ha tolto il sorriso all’ambiente azzurro. Sport.quotidiano.net - Corsa salvezza, è l’Empoli a fare la lepre. A distanza di un anno è cambiato tutto Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) di Simone Cioni EMPOLI Ad undiil mondo azzurro si è completamente ribaltato. Lo scorsodi questi tempi, infatti, non soloaveva già esonerato un tecnico (Zanetti alla quarta giornata) ma stazionava pure al penultimo posto con 3 punti insieme alla Salernitana ed una sola lunghezza di vantaggio sul fanalino di coda Cagliari. Poco più di dodici mesi dopo, invece, grazie alla miglior partenza della sua storia in A la squadra di D’Aversa al momento guarda dall’alto tutte quelle che sulla carta sono le dirette rivali nella lotta per non retrocedere. Ecco perché anche la prima sconfitta stagionale maturata proprio prima della sosta all’Olimpico contro la Lazio non ha tolto il sorriso all’ambiente azzurro.

