Controlli serrati a Battipaglia: ritrovate e restituite 3 auto rubate (Di venerdì 11 ottobre 2024) I carabinieri della Compagnia di Battipaglia, nel corso di un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto e alla prevenzione dei furti, hanno scovato tre veicoli rubati, già denunciati. I mezzi erano stati portati via ai proprietari ad Avellino, Potenza e Salernotoday.it - Controlli serrati a Battipaglia: ritrovate e restituite 3 auto rubate Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) I carabinieri della Compagnia di, nel corso di un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto e alla prevenzione dei furti, hanno scovato tre veicoli rubati, già denunciati. I mezzi erano stati portati via ai proprietari ad Avellino, Potenza e

