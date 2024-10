Conte a ceo Stellantis: Vogliamo un piano industriale dettagliato. Venga Elkann in Parlamento (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2024 "Noi non Vogliamo una sintesi sui numeri che conosciamo. Il suo intervento è insoddisfacente e deficitario dal punto di vista degli interessi dei cittadini italiani perché non ci ha detto nulla sul futuro dei nostri stabilimenti, niente su investimenti e ricerca, niente sulla gigafactory di Termoli, niente sulle prescrizioni su Comau. Oggi andiamo via senza avere una prospettiva concreta sul destino dei nostri lavoratori. Non ci ha fatto nemmeno capire le vostre strategie sulle delocalizzazioni. Non ci ha detto nulla sui costi che pesano sulla filiera dell'indotto e della componentistica, che avete sventrato". Lo ha detto il presidente M5s Giuseppe Conte nel corso dell'audizione dell'ad di Stellantis Carlos Tavares alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Conte a ceo Stellantis: Vogliamo un piano industriale dettagliato. Venga Elkann in Parlamento Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2024 "Noi nonuna sintesi sui numeri che conosciamo. Il suo intervento è insoddisfacente e deficitario dal punto di vista degli interessi dei cittadini italiani perché non ci ha detto nulla sul futuro dei nostri stabilimenti, niente su investimenti e ricerca, niente sulla gigafactory di Termoli, niente sulle prescrizioni su Comau. Oggi andiamo via senza avere una prospettiva concreta sul destino dei nostri lavoratori. Non ci ha fatto nemmeno capire le vostre strategie sulle delocalizzazioni. Non ci ha detto nulla sui costi che pesano sulla filiera dell'indotto e della componentistica, che avete sventrato". Lo ha detto il presidente M5s Giuseppenel corso dell'audizione dell'ad diCarlos Tavares alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

