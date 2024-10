Civitavecchia, dal 16 ottobre l’accesso all’Ufficio Tributi è online (Di venerdì 11 ottobre 2024) Civitavecchia, 11 ottobre 2024 – A partire dal 16 ottobre sarà attivo il nuovo canale di accesso all’Ufficio Tributi del Comune di Civitavecchia, disponibile direttamente sul sito web istituzionale. Questa iniziativa mira a migliorare l’interazione tra l’amministrazione comunale e i cittadini, offrendo un servizio più semplice e accessibile per tutti. “Abbiamo voluto rinnovare il rapporto con l’utenza, offrendo strumenti digitali per agevolare la comunicazione con l’Ufficio Tributi,” ha dichiarato l’assessore al bilancio Florinda Tuoro. “Questo servizio rappresenta un passo verso una maggiore semplificazione e accessibilità.” Attraverso il portale, raggiungibile nella sezione “SITI TEMATICI” – “SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE”, i cittadini potranno richiedere appuntamenti, informazioni, e presentare istanze di rateizzazione, rettifica o annullamento degli atti. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 112024 – A partire dal 16sarà attivo il nuovo canale di accessodel Comune di, disponibile direttamente sul sito web istituzionale. Questa iniziativa mira a migliorare l’interazione tra l’amministrazione comunale e i cittadini, offrendo un servizio più semplice e accessibile per tutti. “Abbiamo voluto rinnovare il rapporto con l’utenza, offrendo strumenti digitali per agevolare la comunicazione con l’Ufficio,” ha dichiarato l’assessore al bilancio Florinda Tuoro. “Questo servizio rappresenta un passo verso una maggiore semplificazione e accessibilità.” Attraverso il portale, raggiungibile nella sezione “SITI TEMATICI” – “SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE”, i cittadini potranno richiedere appuntamenti, informazioni, e presentare istanze di rateizzazione, rettifica o annullamento degli atti.

