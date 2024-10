Cimiteri, a Brescia da ottobre ci sono nuovi servizi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si innovano i servizi funerari per la città. Dal primo di ottobre, l’Azienda servizi Cimiteriali Brescia (Ascb), titolare della concessione per la gestione del sistema Cimiteriale cittadino fino al 2033, ha infatti introdotto alcune novità per venire incontro alle esigenze della cittadinanza. Bresciatoday.it - Cimiteri, a Brescia da ottobre ci sono nuovi servizi Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si innovano ifunerari per la città. Dal primo di, l’Aziendaali(Ascb), titolare della concessione per la gestione del sistemaale cittadino fino al 2033, ha infatti introdotto alcune novità per venire incontro alle esigenze della cittadinanza.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A4 Milano-Brescia : chiusure notturne per l’area di servizio Brembo Nord e Rovato - 111 attivo 24 ore su 24. it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano: Palazzolo; verso Brescia: Ospitaletto. DALLE 20 DI VENERDÌ 4 ALLE 5 DI SABATO 5 OTTOBRE -sarà chiusa l’area di servizio “Brembo nord”, situata nel tratto compreso tra Dalmine e Capriate, verso ... (Bergamonews.it)

Facchinaggio - pulizia - disinfestazione - sanificazione di enti pubblici - uffici - residenze e strutture ricettive all’aperto e al chiuso. Parola a Matteo Iacopo Botti - amministratore unico di Società Bresciana Multiservizi Srl - Gli ambienti […]. L’impresa bresciana - specializzata in attività di pulizia, igienizzazione certificata, facchinaggio, manutenzione, carico, scarico e movimentazione merci - è un punto di riferimento in Lombardia e in Veneto per le pubbliche amministrazioni e per il mondo dello spettacolo, con particolare riferimento al settore teatrale, fieristico, alberghiero e dei grandi eventi Brescia, 23 ... (Sbircialanotizia.it)

Presa di servizio 2 settembre - a Brescia è caos con le GPS : docenti chiamati e rispediti a casa - L'articolo Presa di servizio 2 settembre, a Brescia è caos con le GPS: docenti chiamati e rispediti a casa sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Confusione e smarrimento oggi a Brescia. . Oltre tremila docenti, convocati con poche ore di preavviso per la firma dei contratti di supplenza, si sono visti negare la presa di servizio a causa di un'improvvisa sospensione decisa ... (Orizzontescuola.it)