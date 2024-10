Chiara Petrolini, ancora silenzio davanti ai pm. Il nuovo interrogatorio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Parma, 11 ottobre 2024 – Chiara Petrolini, la 21enne accusata di omicidio volontario aggravato, soppressione e occultamento di cadavere nel caso dei neonati trovati sepolti a Traversetolo, sarebbe stata nuovamente interrogata dalla procura di Parma, all’inizio di questa settimana. Tuttavia, anche questa volta, avrebbe deciso di non rispondere alle domande del pm. A riportarlo è Repubblica, con tanto di conferma dell’Ansa. Al termine dell’interrogatorio di garanzia del 26 settembre, l’avvocato della giovane, Nicola Tria, aveva diChiarato che non escludeva che in futuro la sua assistita potesse rispondere e rilasciare nuove diChiarazioni. Ma neanche questa volta è successo. Ilrestodelcarlino.it - Chiara Petrolini, ancora silenzio davanti ai pm. Il nuovo interrogatorio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Parma, 11 ottobre 2024 –, la 21enne accusata di omicidio volontario aggravato, soppressione e occultamento di cadavere nel caso dei neonati trovati sepolti a Traversetolo, sarebbe stata nuovamente interrogata dalla procura di Parma, all’inizio di questa settimana. Tuttavia, anche questa volta, avrebbe deciso di non rispondere alle domande del pm. A riportarlo è Repubblica, con tanto di conferma dell’Ansa. Al termine dell’di garanzia del 26 settembre, l’avvocato della giovane, Nicola Tria, aveva dito che non escludeva che in futuro la sua assistita potesse rispondere e rilasciare nuove dizioni. Ma neanche questa volta è successo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Neonati sepolti a Parma - Chiara Petrolini convocata dagli investigatori fa scena muta per la terza volta - Gli investigatori stanno cercando di ricostruire cosa sia successo dopo il primo parto, quello del bambino nato il 12 maggio 2023. Fondamentale capire se era vivo o morto. (Repubblica.it)

Chiara Petrolini - la vicina di casa : "Faceva grigliate in giardino con due neonati sepolti come se nulla fosse" - VIDEO - Una vicina di casa di Chiara Petrolini, la ragazza di 22 anni accusata di omicidio premeditato e soppressione di cadavere a seguito del ritrovamento di due neonati sepolti nel giardino della sua abitazione a Traversetolo, nella provincia di Parma, ha raccontato che cosa accadeva in giardino mentre i . (Ilgiornaleditalia.it)

Neonati sepolti - la vicina rompe il silenzio : cosa faceva Chiara Petrolini in giardino - . Social. (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Terremoto nella notte in Italia: la zona colpita Leggi anche: Tragedia in Italia, bimba di 12 anni investita da un treno Neonati sepolti, la vicina rompe il silenzio “Questa storia mi ha ferita. Neonati sepolti, la vicina rompe il silenzio: cosa faceva Chiara Petrolini in giardino – Nuovi particolari sulla vita di Chiara ... (Tvzap.it)