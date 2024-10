"Chi sono i suoi, perché Meloni non può farlo": fascismo, il delirio di Lagioia a PiazzaPulita | Video (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Il fascismo e l'antifascismo sono due parole che fanno imbufalire il governo, l'antifascismo è quello che non dichiara la nostra premier. È un fatto grave e lei che risposta si dà a questo ostinato rifiuto a dirsi antifascista di Giorgia Meloni?": Corrado Formigli lo ha chiesto al suo ospite, Nicola Lagioia, a PiazzaPulita su La7. "Il fatto che lei non può farlo perché i suoi stanno da quella parte lì - ha risposto lo scrittore -. Io credo che un'evoluzione democratica lei la vorrebbe La cosa che non viene mai chiarita definitivamente è che l'antifascismo è anche di destra, non soltanto di sinistra. Addirittura c'erano dei monarchici antifascisti. Beppe Fenoglio, il grande scrittore de "Il Partigiano Johnny", votò monarchia al referendum ed era potentemente antifascista". Liberoquotidiano.it - "Chi sono i suoi, perché Meloni non può farlo": fascismo, il delirio di Lagioia a PiazzaPulita | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Ile l'antidue parole che fanno imbufalire il governo, l'antiè quello che non dichiara la nostra premier. È un fatto grave e lei che risposta si dà a questo ostinato rifiuto a dirsi antifascista di Giorgia?": Corrado Formigli lo ha chiesto al suo ospite, Nicola, asu La7. "Il fatto che lei non puòstanno da quella parte lì - ha risposto lo scrittore -. Io credo che un'evoluzione democratica lei la vorrebbe La cosa che non viene mai chiarita definitivamente è che l'antiè anche di destra, non soltanto di sinistra. Addirittura c'erano dei monarchici antifascisti. Beppe Fenoglio, il grande scrittore de "Il Partigiano Johnny", votò monarchia al referendum ed era potentemente antifascista".

