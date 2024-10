Cassano racconta il teso scambio di messaggi con Cristiano Ronaldo: “Mi mandò un elenco e un vocale” (Di venerdì 11 ottobre 2024) FantAntonio non ha mai fatto mistero del suo pensiero su CR7: "Non sa giocare al calcio". Il portoghese ha preso male certe espressioni sul suo conto: "Mi ha detto: Mi hai mancato di rispetto. Non farlo mai più". Fanpage.it - Cassano racconta il teso scambio di messaggi con Cristiano Ronaldo: “Mi mandò un elenco e un vocale” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) FantAntonio non ha mai fatto mistero del suo pensiero su CR7: "Non sa giocare al calcio". Il portoghese ha preso male certe espressioni sul suo conto: "Mi ha detto: Mi hai mancato di rispetto. Non farlo mai più".

“Un ragazzino gli ha urlato ‘su*a’ - volevo polverizzarlo” : Carolina Marcialis - moglie di Cassano - racconta gli insulti ricevuti dal figlio - Se avessi reagito come Carolina sarei andata di là e avrei preso il bambino, i genitori e l’allenatore e li polverizzavo”. Ha giocato un’amichevole e ha perso. È un compromesso che, purtroppo e per fortuna, va accettato se il cognome che porti è quello di Cassano, Antonio, ex calciatore italiano che ha giocato in club come Sampdoria, Roma, Real Madrid. (Ilfattoquotidiano.it)