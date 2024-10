“Caschi blu per la prima volta nel mirino”. L’analista: Israele ha sfidato l’Onu (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Nel Medio Oriente sempre più in fiamme mezzo mondo chiede spiegazioni a Israele per i colpi di artiglieria sparati contro le basi dei Caschi blu. Questa escalation, che sia casuale o voluta, nessuno se l’aspettava. Gregory Alegi, membro di Fondazione Icsa, intelligence e analisi strategiche, è la prima volta che si registra un attacco al contingente Unifil? “Direi di sì, i Caschi blu sono normalmente impegnati in operazioni di peacekeeping e tranne episodi di frizioni con le popolazioni locali non mi risulta siano mai stati attaccati in modo diretto. L’unica volta che l’Onu ha a sua volta deliberato di attivare un conflitto è stato negli anni Cinquanta in Corea”. Attacco all’Unifil, Crosetto: “Non prendiamo ordini da Israele”. Tel Aviv alle forze Onu: “Spostatevi”. Quotidiano.net - “Caschi blu per la prima volta nel mirino”. L’analista: Israele ha sfidato l’Onu Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Nel Medio Oriente sempre più in fiamme mezzo mondo chiede spiegazioni aper i colpi di artiglieria sparati contro le basi deiblu. Questa escalation, che sia casuale o voluta, nessuno se l’aspettava. Gregory Alegi, membro di Fondazione Icsa, intelligence e analisi strategiche, è lache si registra un attacco al contingente Unifil? “Direi di sì, iblu sono normalmente impegnati in operazioni di peacekeeping e tranne episodi di frizioni con le popolazioni locali non mi risulta siano mai stati attaccati in modo diretto. L’unicacheha a suadeliberato di attivare un conflitto è stato negli anni Cinquanta in Corea”. Attacco all’Unifil, Crosetto: “Non prendiamo ordini da”. Tel Aviv alle forze Onu: “Spostatevi”.

