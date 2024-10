Calciomercato Milan, Samuel Chukwueze bocciato: occhio a Noa Lang. Il profilo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Calciomercato Milan, Samuel Chukwueze non convince e la dirigenza rossonera si muove per l’esterno olandese Noa Lang. Il profilo Noa Lang può essere l’erede di Samuel Chukwueze. E’ questa l’indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport. L’esterno offensivo del PSV ed ex Brugge piace da tempo alla dirigenza del club di via Aldo Rossi, che adesso potrebbe finalmente provare l’affondo dopo il tentativo effettuato nel 2022, quando invece dal club belga arrivò Charles De Ketelaere. Il classe 1999, dal suo ritorno in Olanda, sta faticando a trovare spazio. Le statistiche parlano, infatti, di solamente tre presenze da titolare su otto partite. Come ci ha insegnato il passato, quando il Milan mette nel mirino un giocatore, poi, è difficile che abbandoni la pista, anche a distanza di anni. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Samuel Chukwueze bocciato: occhio a Noa Lang. Il profilo Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)non convince e la dirigenza rossonera si muove per l’esterno olandese Noa. IlNoapuò essere l’erede di. E’ questa l’indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport. L’esterno offensivo del PSV ed ex Brugge piace da tempo alla dirigenza del club di via Aldo Rossi, che adesso potrebbe finalmente provare l’affondo dopo il tentativo effettuato nel 2022, quando invece dal club belga arrivò Charles De Ketelaere. Il classe 1999, dal suo ritorno in Olanda, sta faticando a trovare spazio. Le statistiche parlano, infatti, di solamente tre presenze da titolare su otto partite. Come ci ha insegnato il passato, quando ilmette nel mirino un giocatore, poi, è difficile che abbandoni la pista, anche a distanza di anni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan - Samuel Chukwueze verso la Premier League. La situazione - Iniziato il campionato, poi, Chuku si è perso e ha collezionato solamente 175 minuti in 6 presenze. it) Calciomercato Milan, Samuel Chukwueze verso la Premier League. Lo stesso che, invece, era stato un grandissimo protagonista nella pre-season dei rossoneri. Milan, Samuel Chukwueze: serve un segnale o a gennaio non è da escludere un possibile addio: occhi alla Premier League ... (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - Samuel Chukwueze verso l’addio? La situazione - . Milan: Samuel Chukwueze nel mirino di tre formazioni. Il dato Inoltre, tre formazioni hanno già mostrato il loro interesse per Samuel Chuckwueze. o. Il giocatore potrebbe quindi già salutare a gennaio alla ricerca di un maggiore impiego. Il suo minutaggio non è aumentato con l’addio di Stefano Pioli. (Dailymilan.it)

Bayer Leverkusen-Milan - Samuel Chukwueze : prestazione horror - adesso addio possibile. La situazione - In campionato così come in Champions League un nulla di fatto e ieri ne è stata la prova lampante. La situazione LEGGI ANCHE Champions League Milan, Paulo Fonseca può ancora farcela. Milan, altra chance sprecata malamente da Samuel Chukwueze: l’esterno non brilla. L’attesa finora rimane tale, l’ex Villareal continua ad avere poco spazio, e a non convincere quando chiamato in causa. (Dailymilan.it)