Calciomercato Milan Abraham e Morata non bastano | servono i goal di Skov Olsen La trattativa di Moncada

(Di venerdì 11 ottobre 2024), Geoffreyha messo nel mirinoper l’attacco:non. LaAndreasè definitivamente esploso e adesso è finito nel mirino del, con Geoffreyche starebbe già pianificando una. Sì, perché idi Tammye Alvaronona una squadra che dice di ambire per lo scudetto (parole di Paulo Fonseca). Ecco che allora, il centravanti danese potrebbe essere il profilo giusto per rilanciare il Diavolo. Parliamo di un attaccante esterno classe 1999 cresciuto nelle giovanili del Nordsjaelland e che ha debuttato in prima squadra da minorenne nel 2017. Due anni dopo, viene acquistato dal Bologna per 6 milioni, ma non riesce mai a imporsi con la formazione emiliana. Nel gennaio 2022, poi, il passaggio al Bruges, club con cui esplode definitivamente.