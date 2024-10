Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus, idea Ismajli a gennaio come sostituto di Bremer

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tra i molti profili che Cristiano Giuntoli starebbe valutando per sostituire Gleisonnella prossima sessione didici sarebbe anche quello di Ardian. Infatti, a oggi il difensore dell’Empoli sembra essere il più adatto alle esigenze economiche e tattiche della, con un’operazione di mercato che sulla carta potrebbe annunciarsi semplice. Questo soprattutto per il costo molto contenuto del cartellino diche si aggira attorno ai 3 milioni di euro. Tra i giocatori che lastarebbe valutando anche Milan Škriniar. Il difensore slovacco del PSG non sembra molto soddisfatto della sua avventura sportiva sotto la Tour Eiffel e tra le cause che starebbero spingendo l’ex Inter lontano da Parigi, sembrano esserci lo scarso impiego e qualche incomprensione con il tecnico Luis Enrique.