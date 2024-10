Lapresse.it - Brembo: acquisisce sospensioni Ohlins per 370mln

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ott. (LaPresse) –ha siglato oggi un accordo con Tenneco, società nel portafoglio di fondi gestiti da Apollo Global Management, per l’acquisizione del 100% del capitale di Öhlins Racing, leader nella produzione dipremium ad alte prestazioni per moto e auto nei segmenti del primo equipaggiamento, del motorsport e dell’aftermarket. Lo comunica la società in una nota.