Bimbo di 10 anni morto a scuola durante la ricreazione cosa è successo | parla il medico

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Morire aa 10. È stato questo il crudele destino di Gabriele Abruzzese, undi appena 10, a Quarto Flegreo, provincia di Napoli. La tragedia si è verificata nella giornata dell’11 ottobre e in queste ore si sta scoprendo qualin più su questo triste evento. Il bambino è venuto a mancare mentre faceva lacon i compagni presso l’istituto scolastico “Borsellino” di via Crocillo. Era passato da poco mezzogiorno quando alunni e insegnanti hanno assistito ad una scena terribile. All’improvviso Gabriele si è sentito male ed è crollato al suolo. Da quel momento il piccolo non si è più ripreso ed ènonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118 che erano stati chiamati allertati subito. Le lezioni sono state sospese.