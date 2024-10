Basket, Serie A2 2024/2025: risultati e classifica regular season aggiornata (Di venerdì 11 ottobre 2024) I risultati di tutte le partite e la classifica aggiornata della regular season della Serie A2 2024/2025 di Basket. Tutto pronto per la nuova stagione del campionato cadetto di pallacanestro, che si presenta con una veste rinnovata: addio, infatti, ai due gironi, e via libera al nuovo girone unico, con ben venti squadre, quindi, ad affrontarsi da subito per dare vita a un campionato tutto da seguire. REGOLAMENTO COME VEDERE LA STAGIONE IN DIRETTA classifica regular season Wegreenit Urania Milano 6pt (3V, 0P) RivieraBanca Basket Rimini 6pt (3V, 0P) Ferraroni Juvi Cremona 6pt (3V, 0P) Apu Old Wild West Udine 6pt (3V, 1P) UEB Gesteco Cividale 4pt (2V, 1P) Gruppo Mascio Orzinuovi 4pt (2V, 1P) Acqua S. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Idi tutte le partite e ladelladellaA2di. Tutto pronto per la nuova stagione del campionato cadetto di pallacanestro, che si presenta con una veste rinnovata: addio, infatti, ai due gironi, e via libera al nuovo girone unico, con ben venti squadre, quindi, ad affrontarsi da subito per dare vita a un campionato tutto da seguire. REGOLAMENTO COME VEDERE LA STAGIONE IN DIRETTAWegreenit Urania Milano 6pt (3V, 0P) RivieraBancaRimini 6pt (3V, 0P) Ferraroni Juvi Cremona 6pt (3V, 0P) Apu Old Wild West Udine 6pt (3V, 1P) UEB Gesteco Cividale 4pt (2V, 1P) Gruppo Mascio Orzinuovi 4pt (2V, 1P) Acqua S.

