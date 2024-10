Avellino, weekend dedicato alla salute delle donne: visite specialistiche gratuite e sport (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione contro i tumori femminili. In tutta Italia si organizzano iniziative di sensibilizzazione finalizzate a diffondere tra le donne una maggiore consapevolezza sull'importanza di una diagnosi precoce delle neoplasie al seno e all'apparato riproduttivo. I Avellinotoday.it - Avellino, weekend dedicato alla salute delle donne: visite specialistiche gratuite e sport Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ottobre è il meseprevenzione contro i tumori femminili. In tutta Italia si organizzano iniziative di sensibilizzazione finalizzate a diffondere tra leuna maggiore consapevolezza sull'importanza di una diagnosi precoceneoplasie al seno e all'apparato riproduttivo. I

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Papa Francesco - il nuovo libro è dedicato alle donne : “Più coraggiose degli uomini - creative e autorevoli” – L’ESTRATTO IN ESCLUSIVA - Per questo una conquista per le donne è una conquista per l’intera umanità. È grande la forza della donna. La donna porta nel mondo la grazia che fa nuove le cose, l’abbraccio che include, il coraggio di donarsi. La saggezza dei popoli ancestrali afferma che la Madre Terra ha un volto femminile. Maria è stata la donna forte del “sì”, che sostiene e accompagna, che protegge e abbraccia. (Ilfattoquotidiano.it)

A Sesto Fiorentino un maxi murale dedicato a donne Resistenza - Ma sono tante e tante di più le donne alle quali dobbiamo essere grati per la libertà riconquistata spesso a carissimo prezzo". "La scelta di largo V Maggio non è casuale - prosegue - È il luogo che richiama uno degli episodi più drammatici della nostra storia, quando nel 1898, donne, uomini, lavoratrici e lavoratori sestesi insorsero per chiedere pane e migliori condizioni di vita, andando ... (Lanazione.it)

Identità e dimensione professionale - al via un progetto di crescita dedicato alle donne - Il progetto, promosso e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Piacenza, si pone l’obiettivo di favorire l’inserimento o il riposizionamento delle donne nel mondo del lavoro, in particolare nel territorio dell’Emilia-Romagna. La proposta è rivolta sia a donne che, per le più... (Ilpiacenza.it)