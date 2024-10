Asst Valtellina e Alto Lario: ecco il nuovo direttore di Oculistica (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il dottor Manlio Antonuccio è il nuovo direttore della Struttura complessa di Oculistica. È risultato vincitore del concorso bandito dall'Asst Valtellina e Alto Lario la primavera scorsa, assumerà l'incarico a partire dal 1° gennaio 2025, una volta concluso il rapporto di lavoro con l'Azienda Sondriotoday.it - Asst Valtellina e Alto Lario: ecco il nuovo direttore di Oculistica Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il dottor Manlio Antonuccio è ildella Struttura complessa di. È risultato vincitore del concorso bandito dall'la primavera scorsa, assumerà l'incarico a partire dal 1° gennaio 2025, una volta concluso il rapporto di lavoro con l'Azienda

