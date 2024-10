Asp e polizia insieme per la salute, martedì open day della prevenzione: screening gratuiti in piazza Nascè (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prosegue l’impegno comune dell’Asp di Palermo e della polizia per la promozione della salute, ma soprattutto per la prevenzione. Dopo gli open Day a Borgo Nuovo, Cep e alla Kalsa, gli ambulatori mobili saranno martedì 15 ottobre in piazza Nascè dove, dalle 9.30 alle 15.30, i cittadini avranno la Palermotoday.it - Asp e polizia insieme per la salute, martedì open day della prevenzione: screening gratuiti in piazza Nascè Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prosegue l’impegno comune dell’Asp di Palermo eper la promozione, ma soprattutto per la. Dopo gliDay a Borgo Nuovo, Cep e alla Kalsa, gli ambulatori mobili saranno15 ottobre indove, dalle 9.30 alle 15.30, i cittadini avranno la

