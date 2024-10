ASCOLTI TV 10 OTTOBRE 2024 | BOTTO PER IL PARI DI ITALIA-BELGIO 334% ENDLESS LOVE 14% LE IENE INSIDE 71% SBRANANO L’ALTRA ITALIA 16%

ASCOLTI TV 10 OTTOBRE 2024: BOTTO PER IL PARI DI ITALIA-BELGIO (33,4%), ENDLESS LOVE (14%), LE IENE INSIDE (7,1%) SBRANANO L’ALTRA ITALIA (1,6%) (Di venerdì 11 ottobre 2024) ASCOLTI TV 10 OTTOBRE 2024 • Giovedì • ASCOLTI tv del 10 OTTOBRE 2024, con la partita della Nazionale ITALIAna, serie tv, film e talk-show. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – xPT – x M E D I A S E T24H – xPT – x Tg1 Mattina – x Tg1 – x UnoMattina (10?) – x G7: Riunione Ministeriale Salute – xStorie ITALIAne – x + x E’ Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Magazine – xLa Volta Buona – x Il Paradiso delle Signore – x Tg1 – x Pres. La Vita in Diretta – x La Vita in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Rai Sport – xITALIA-BELGIO – 7095 33. Bubinoblog - ASCOLTI TV 10 OTTOBRE 2024: BOTTO PER IL PARI DI ITALIA-BELGIO (33,4%), ENDLESS LOVE (14%), LE IENE INSIDE (7,1%) SBRANANO L’ALTRA ITALIA (1,6%) Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di venerdì 11 ottobre 2024)TV 10• Giovedì •tv del 10, con la partita della Nazionalena, serie tv, film e talk-show. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – xPT – x M E D I A S E T24H – xPT – x Tg1 Mattina – x Tg1 – x UnoMattina (10?) – x G7: Riunione Ministeriale Salute – xStoriene – x + x E’ Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Magazine – xLa Volta Buona – x Il Paradiso delle Signore – x Tg1 – x Pres. La Vita in Diretta – x La Vita in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Rai Sport – x– 7095 33.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Famu 2024 - dal 13 ottobre la giornata nazionale delle famiglie al museo - Domenica 13 ottobre il ManES – Museo archeologico nazionale di Eboli partecipa a FAMU 2024 – La giornata nazionale delle FAMIGLIE AL MUSEO. Il ManES – Museo archeologico nazionale di Eboli partecipa a Famu 2024 – La giornata nazionale delle Famiglie al Museo. UN MUSEO GREEN è il tema scelto per quest’anno, per sensibilizzare i […]. (2anews.it)

Ein Prosit dal 17 al 20 ottobre 2024 a Udine - Sponsor della manifestazione sono Crèdit Agricole Italia, Petra Farine, Ceretto, Allianz, Monograno Felicetti, Acqua Panna San Pellegrino, illycaffè, Electrolux Professional, Prontoauto, Lallier Champagne. Ein Prosit, alla sua 25esima edizione, è una delle manifestazioni di più lunga data, e si conferma vetrina di prim’ordine delle nostre migliori produzioni territoriali non solamente per gli ... (Udine20.it)

ASCOLTI TV 10 OTTOBRE 2024 : BOTTO PER IL PARI DI ITALIA-BELGIO - ENDLESS LOVE - LE IENE INSIDE SBRANANO L’ALTRA ITALIA - 38 4. 71 4. 55 20. 24 x x x x x x x x Rai2 4. . 98 19. 46 19. 78 8. 11 11. 32 4. 94 13. S. 13 12. 61 7. 03 23. 20 17. 36 16. 99 3. La Vita in Diretta – x La Vita in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Rai Sport – xItalia-Belgio – x (x + x) Porta a Porta – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – x Mattino 5 News – x Forum – x Tg5 – x Beautiful – xEndless ... (Bubinoblog)