Arriva l' ottobrata temperature in aumento su tutta l' Italia

AGI - Archiviata la fase più intensa del maltempo, un piccolo promontorio anticiclonico prova a rimontare sul Mediterraneo centrale. Tempo più asciutto in Italia nelle prossime ore con cieli sereni o poco nuvolosi, da segnalare solo isolati acquazzoni su Alpi e Appennino settentrionale nel corso del pomeriggio. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano anche per il secondo weekend di ottobre condizioni meteo più asciutte, al netto di qualche pioggia sulle Alpi occidentali. temperature in aumento e, da domenica, di qualche grado al di sopra delle medie su tutta la Penisola. La prossima settimana inizierà con un ulteriore rinforzo dell'alta pressione: si prospetta dunque una settimana per lo più asciutta e con clima mite. Maggiore incertezza a seguire, con una perturbazione in risalita dalla penisola Iberica che potrebbe portare maltempo al nord.

