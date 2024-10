Ilfattoquotidiano.it - Amici 24, la new entry è la cantautrice chiamamifaro: è la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Aria di cambiamenti dentro la scuola di “di Maria De Filippi“. Stando alle indiscrezioni raccolte da SuperGuida Tv sulla puntata che vedremo nel pomeridiano di domenica, se per la cantante Alena il percorso dentro la scuola si è fermato. C’è una new: la. È la secondad’arte nella scuola, dopo Ilan Muccino, figlio del regista Gabriele Muccino e dell’attrice e prima moglie Elena Majoni. Infattisi chiama Angelicadel sindaco di Bergamo ed ex dirigente televisivo Mediaset,, e. Il nome scelto è, perché la luce del faro è un posto sicuro, illumina sempre qualcosa o qualcuno. È una luce singola che non lascia solo nessuno. Angelicaha vent’anni e una passione per i luoghi esotici, i cactus, la ginnastica ritmica e lo yoga.