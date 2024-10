Allarme Dengue, l’Oms avverte il G7: “Subito contromisure” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ancona, 11 ottobre 2024 – Il caso Dengue irrompe al G7 della Salute in corso ad Ancona. Il cambiamento del clima e la tropicalizzazione del Mediterraneo aprono capitoli nuovi anche in campo sanitario e l’epidemia marchigiana è un campanello d’Allarme tutt’altro che trascurabile. Anzi, potrebbe essere definita un caso di scuola di quello che potrebbe succedere l’anno prossimo all’inizio della stagione calda. Il rischio è ben presente al ministro della Salute Orazio Schillaci, il padrone di casa. “La situazione – ha spiegato in una pausa dei lavori – per ora è sotto controllo ma il diffondersi della Dengue rappresenta un altro invito ad avere un approccio One Health (cioè esteso all’ambiente che ci circonda, ndr) nel quale fortemente crediamo, tant’è che nella ristutturazione del ministero della Salute abbiamo previsto un dipartimento specifico per queste tematiche”. Ilrestodelcarlino.it - Allarme Dengue, l’Oms avverte il G7: “Subito contromisure” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ancona, 11 ottobre 2024 – Il casoirrompe al G7 della Salute in corso ad Ancona. Il cambiamento del clima e la tropicalizzazione del Mediterraneo aprono capitoli nuovi anche in campo sanitario e l’epidemia marchigiana è un campanello d’tutt’altro che trascurabile. Anzi, potrebbe essere definita un caso di scuola di quello che potrebbe succedere l’anno prossimo all’inizio della stagione calda. Il rischio è ben presente al ministro della Salute Orazio Schillaci, il padrone di casa. “La situazione – ha spiegato in una pausa dei lavori – per ora è sotto controllo ma il diffondersi dellarappresenta un altro invito ad avere un approccio One Health (cioè esteso all’ambiente che ci circonda, ndr) nel quale fortemente crediamo, tant’è che nella ristutturazione del ministero della Salute abbiamo previsto un dipartimento specifico per queste tematiche”.

