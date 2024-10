Affaire tunnel: il concessionario della Pedemontana Veneta nel mirino della Regione (Di venerdì 11 ottobre 2024) «Mentre in queste ore le immagini della venuta d'acqua che ha interessato ancora una volta una delle gallerie della Superstrada Pedemontana Veneta stanno facendo il giro dei media del Nordest, noi ancora una volta ci domandiamo: ma è normale una cosa del genere?». È questo l'incipit di una nota Vicenzatoday.it - Affaire tunnel: il concessionario della Pedemontana Veneta nel mirino della Regione Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) «Mentre in queste ore le immaginivenuta d'acqua che ha interessato ancora una volta una delle gallerieSuperstradastanno facendo il giro dei media del Nordest, noi ancora una volta ci domandiamo: ma è normale una cosa del genere?». È questo l'incipit di una nota

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autostrade : via libera alla riforma - ma la Superstrada Pedemontana Veneta resterà alla Regione - TREVISO - Almeno per ora non andrà allo Stato, ma rimarrà alla Regione, la Superstrada Pedemontana Veneta. L?eventualità è stata stralciata dalla riforma delle... (Ilgazzettino.it)

Autostrade : via libera alla riforma - ma la Superstrada Pedemontana Veneta resterà alla Regione - TREVISO - Almeno per ora non andrà allo Stato, ma rimarrà alla Regione, la Superstrada Pedemontana Veneta. L?eventualità è stata stralciata dalla riforma delle... (Ilgazzettino.it)