Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2024 ore 07:30 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Viabilità DEL 10 OTTOBRE 2024 ORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA CASSIA BIS ALTEZZA PRATO LA CORTE VERSO IL GRA. SULLA FLAMINIA CODE ALTEZZA MALBORGHETTO E PROSEGUENDO ALTEZZA LABARO VERSO IL RACCORDO RALLENTAMENTI E CODE SULLA SALARIA DA MONTEROTONDO SCALO A SANTA COLOMBA IN DIREZIONE Roma. SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA VIA LAURENTINA E VIA DI TRIGORIA IN DIREZIONE GRA. E SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA CASTEL PORZIANO E VIA DI MALAFEDE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: AUTO IN CODA DALLA CASILINA ALL’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2024 ore 07:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)DEL 10 OTTOBREORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA CASSIA BIS ALTEZZA PRATO LA CORTE VERSO IL GRA. SULLA FLAMINIA CODE ALTEZZA MALBORGHETTO E PROSEGUENDO ALTEZZA LABARO VERSO IL RACCORDO RALLENTAMENTI E CODE SULLA SALARIA DA MONTEROTONDO SCALO A SANTA COLOMBA IN DIREZIONE. SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA VIA LAURENTINA E VIA DI TRIGORIA IN DIREZIONE GRA. E SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA CASTEL PORZIANO E VIA DI MALAFEDE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: AUTO IN CODA DALLA CASILINA ALL’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2024 ore 20 : 30 - 00 DI DOMANI SARÀ CHIUSA L’USCITA DI VALMONTONE, PER CHI PROVIENE DA FIRENZE, LA CHIUSURA SI RIPETERÀ ANCHE NELLA NOTTE TRA IL 10 E L’11 INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2024 ore 19 : 45 - VIABILITÀ DEL 9 OTTOBRE 2024 ORE 19. 35 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INCIDENTE IN A1 FIRENZE ROMA TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE NON GENERA CODE CODE PER INCIDENTE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E VIA MONTE CENGIO SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2024 ore 19 : 15 - 05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RIMOSSO L’INCIDENTE SU VIA APPIA, ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO CODE PER INCIDENTE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA L’AEROPORTO E VIA MONTE SOLAROLO SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER ... (Romadailynews.it)