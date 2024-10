Uragano Milton, il racconto dell’italiano Giacomo mette i brividi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Uragano Milton, il racconto dell’italiano Giacomo mette i brividi – Tra gli Italiani che stanno raccontando gli effetti devastanti dell’Uragano Milton Giacomo Sanvitale, che vive e studia negli Stati Uniti. Qui il giovane gioca a calcio per il Southeastern, la squadra del suo college, e spera di essere chiamato nelle leghe più forti del Paese. ( dopo le foto) Leggi anche: Uragano Milton, cresce l’ansia: il meteorologo crolla in lacrime in Tv (VIDEO) Leggi anche: Uragano Milton tocca terra: vittime e distruzione in Florida Uragano Milton, il racconto dell’italiano Giacomo mette i brividi Giacomo Sanvitale al momento si trova negli Stati Uniti, proprio nel mezzo dei territori colpiti dal violento Uragano Milton. Il presidente Joe Biden lo ha definito “la tempesta del secolo”. Il ragazzo vive vicino a Tampa, in Florida. Tvzap.it - Uragano Milton, il racconto dell’italiano Giacomo mette i brividi Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), il– Tra gli Italiani che stanno raccontando gli effetti devastanti dell’Sanvitale, che vive e studia negli Stati Uniti. Qui il giovane gioca a calcio per il Southeastern, la squadra del suo college, e spera di essere chiamato nelle leghe più forti del Paese. ( dopo le foto) Leggi anche:, cresce l’ansia: il meteorologo crolla in lacrime in Tv (VIDEO) Leggi anche:tocca terra: vittime e distruzione in Florida, ilSanvitale al momento si trova negli Stati Uniti, proprio nel mezzo dei territori colpiti dal violento. Il presidente Joe Biden lo ha definito “la tempesta del secolo”. Il ragazzo vive vicino a Tampa, in Florida.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La drammatica testimonianza diretta di Giacomo - l’italiano dentro l’uragano Milton : “Non abbiamo corrente elettrica - l’acqua sta entrando in casa” [VIDEO] - Un membro della famiglia ha detto che gli americani quando c’è un uragano “impazziscono” e si recano in massa a fare provviste ai supermercati, dove addirittura non si trovano neanche i carrelli. Il ragazzo vanta su Instagram circa 120. Anche i Magnagati in America, famiglia originaria di Vicenza che si è trasferita negli Stati Uniti, hanno documentato la situazione in una zona della Florida ... (Dayitalianews.com)

Giacomo - l’italiano dentro l’uragano Milton : “Niente luci - l’acqua entra in casa : sono ore difficili” - Giacomo Sanvitale vive e studia negli Stati Uniti. Qui gioca a calcio per il Southeastern, la squadra del suo college, e spera di essere chiamato nelle leghe più importanti del Paese. Continua a leggere . Tra gli italiani che stanno raccontando sui social cosa sta succedendo in Florida è quello più vicino al centro dell'uragano Milton. (Fanpage.it)