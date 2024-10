Uomini e Donne, reunion tra Ida Platano e Barbara De Santi (Di giovedì 10 ottobre 2024) reunion tra Ida Platano e Barbara De Santi! L'ex tronista di Uomini e Donne e la Dama del Trono Over insieme sui social L'articolo Uomini e Donne, reunion tra Ida Platano e Barbara De Santi proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Uomini e Donne, reunion tra Ida Platano e Barbara De Santi Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)tra IdaDe! L'ex tronista die la Dama del Trono Over insieme sui social L'articolotra IdaDeproviene da Novella 2000.

Uomini e Donne - ex protagonista finisce a Chi l’ha visto? - ma ecco cosa succede… - Lui accetta e finanzia lo spostamento di sua moglie, che però, una volta tornata in Italia, sarebbe tornata di nuovo a Cuba non rendendosi in alcun modo raggiungibile. . “Ho speso 15 mila euro per i suoi viaggi. Sono andato dall’avvocato per fare la separazione, ma se mi chiama io l’accetto lo stesso”, ha spiegato il 94enne. (Isaechia.it)

Temptation Island - chi è Sofia Costantini : dai flirt con i calciatori al tronista corteggiato a Uomini e Donne - Temptation Island Winter, grave segnalazione su Titty Scialò: spunta un matrimonio finito Una storia di amore raccapricciante riaffiora dal passato della ragazza che ha deciso di partecipare a Temptation Island 13: la testimonianza Temptation Island: Sofia Costantini e il video durante il ... (Anticipazionitv.it)

Anticipazioni Uomini e Donne oggi - 10 ottobre 2024 | Trono Classico e Over - Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Per quanto riguarda il percorso di Mario, dovrà fare i conti con l’addio da parte di Maura. Tale rivelazione ha lasciato senza parole Morena che, infastidita, ha scelto di chiudere anche lei con Mario e poco dopo anche Margherita è andata su tutte le furie, perché ha scoperto che le stesse cose che le ... (Tpi.it)