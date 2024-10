Oasport.it - United Rugby Championship, le Zebre vanno nella tana dei Warriors

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Si disputa questo weekend la quarta giornata dell’e leParma saranno impegnate domani sera in Scozia, in casa dei Glasgow. Allo Scotstoun Stadium la franchigia federale tenterà un colpaccio difficile contro una delle formazioni favorite per il titolo finale. Isono i campioni in carica e sin qui hanno ottenuto due vittorie in tre turni, con Kyle Steyn top scorer con tre mete, ma ben altri quattro giocatori a quota due marcature. Le statistiche parlano anche di una difesa che è la terza migliore della lega, mentre la franchigia federale ha il sesto attacco, ma solo la tredicesima difesa. In casaspiccano le due marcature sin qui di Alessandro Fusco e Jacopo Trulla, mentre in difesa è Tommaso Di Bartolomeo in vetta con 40 placcaggi effettuati.