Un adolescente su sette soffre di disturbi mentali: cosa fare (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un adolescente su sette soffre di disturbi mentali. A confermarlo è l’ultimo report Unicef che, in occasione della Giornata Mondiale della Salute mentale, ha sottolineato come circa la metà di tutti i problemi della salute mentale a livello globale si manifesti entro i 18 anni. L’appello è a fare attenzione affinché vengano individuati e trattati Sbircialanotizia.it - Un adolescente su sette soffre di disturbi mentali: cosa fare Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Unsudi. A confermarlo è l’ultimo report Unicef che, in occasione della Giornata Mondiale della Salute mentale, ha sottolineato come circa la metà di tutti i problemi della salute mentale a livello globale si manifesti entro i 18 anni. L’appello è aattenzione affinché vengano individuati e trattati

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A 14 anni rapinato in centro a Treviso dalla baby gang - Ancora un episodio di microcriminalità in città, lo studente è stato fermato in vicolo Tezzone e costretto con minacce e forse uno schiaffo a consegnare meno ... (tribunatreviso.gelocal.it)

Un adolescente su sette soffre di disturbi mentali: cosa fare - Un adolescente su sette soffre di disturbi mentali. A confermarlo è l’ultimo report Unicef che, in occasione della Giornata Mondiale della Salute mentale, ha sottolineato come circa la metà di tutti i ... (msn.com)

Adolescenti in bilico. Come stanno gli adulti di domani (2024) di Nardone, Balbi e Boggiani – Recensione - Adolescenti in bilico (2024) di Nardone, Balbi e Boggiani approfondisce le variabili che entrano in gioco nello sviluppo del disagio adolescenziale ... (stateofmind.it)