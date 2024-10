Ultime Notizie Roma del 10-10-2024 ore 09:10 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio contro la meloni e le opposizioni Sulla revisione del catasto perché hai goduto del bonus edilizi noi le tasse Le ha bastiamo non Chiederemo nuovi sacrifici e gli italiani assicura la Premiere su Line la cosa però di smentire al riceve oggi la sottosegretaria al commercio americana Raimondo organ contro tutti Ieri alla prima da presidente di turno l’Unione Europea il Parlamento Europeo con uno scontro anche con la sali Israele ha deciso la risposta All’attacco missilistico di Teheran ne ha informato biden nel mirino strutture militari secondo i media dello stato ebraico se non come Milano moriamo a firmare teniamo diretti oggi prima da Macron e poi te la meloni e domani vede Papa Francesco sarà possibile mettere alla fine alla guerra con la Russia nel 2025 secondo presidente Ucraina toccato ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 10-10-2024 ore 09:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio contro la meloni e le opposizioni Sulla revisione del catasto perché hai goduto del bonus edilizi noi le tasse Le ha bastiamo non Chiederemo nuovi sacrifici e gli italiani assicura la Premiere su Line la cosa però di smentire al riceve oggi la sottosegretaria al commercio americana Raimondo organ contro tutti Ieri alla prima da presidente di turno l’Unione Europea il Parlamento Europeo con uno scontro anche con la sali Israele ha deciso la risposta All’attacco missilistico di Teheran ne ha informato biden nel mirino strutture militari secondo i media dello stato ebraico se non come Milano moriamo a firmare teniamo diretti oggi prima da Macron e poi te la meloni e domani vede Papa Francesco sarà possibile mettere alla fine alla guerra con la Russia nel 2025 secondo presidente Ucraina toccato ...

Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah - le ultime notizie. | DIRETTA - DIRETTA Notizia in aggiornamento . Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, giovedì 10 ottobre Di seguito le ultime notizie di oggi, giovedì 10 ottobre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente. (Tpi.it)