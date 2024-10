Turismo, CNA: Cultura e artigianato grandi attrattori per Paese (Di giovedì 10 ottobre 2024) Associazione a Ttg: Ecco perché avere capitale italiana conviene Rimini – L’Italia manifatturiera non dispone di materie prime, mente il Turismo ne è ricco. Per cui, “la traiettoria giusta è insistere sul Turismo esperienziale, a 360 gradi“. Non poteva mancare, come da oltre un decennio, lo stand di Cna al salone del Turismo di Italian exhibition group, il Ttg di Rimini. Uno spazio espositivo di circa cento metri quadrati all’interno del quale verranno organizzati durante la tre giorni di fiera sette workshop e 35 tra interventi e tavole. Con evento clou il convegno di questa mattina “Città capitale della Cultura e ricadute socioeconomiche“, con protagoniste Pesaro, Agrigento e L’Aquila, rispettivamente capitali nel 2024, 2025 e 2026. Per il made in Italy, è sicuro il segretario nazionale Otello Gregorini, “c’è una grande prospettiva, possiamo recuperare tanti punti di Pil”. Puntomagazine.it - Turismo, CNA: Cultura e artigianato grandi attrattori per Paese Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Associazione a Ttg: Ecco perché avere capitale italiana conviene Rimini – L’Italia manifatturiera non dispone di materie prime, mente ilne è ricco. Per cui, “la traiettoria giusta è insistere sulesperienziale, a 360 gradi“. Non poteva mancare, come da oltre un decennio, lo stand di Cna al salone deldi Italian exhibition group, il Ttg di Rimini. Uno spazio espositivo di circa cento metri quadrati all’interno del quale verranno organizzati durante la tre giorni di fiera sette workshop e 35 tra interventi e tavole. Con evento clou il convegno di questa mattina “Città capitale dellae ricadute socioeconomiche“, con protagoniste Pesaro, Agrigento e L’Aquila, rispettivamente capitali nel 2024, 2025 e 2026. Per il made in Italy, è sicuro il segretario nazionale Otello Gregorini, “c’è una grande prospettiva, possiamo recuperare tanti punti di Pil”.

