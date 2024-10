TennisNadal | mi ritiro anni difficili

Tennis,Nadal: mi ritiro, anni difficili (Di giovedì 10 ottobre 2024) 12.20 "Mi ritiro dal tennis professionistico. La realtà è che gli ultimi sono stati anni difficili, soprattutto gli ultimi due. Penso sia il momento giusto per porre fine a una carriera lunga".Rafael Nadal annuncia l'addio. "Sono molto emozionato dal fatto che il mio ultimo torneo sarà la Coppa Davis in rappresentanza del mio Paese". Il campione spagnolo depone la racchetta a 38 anni, con un palmarès strabiliante: 22 tornei dello Slam, tra cui 14 Roland Garros, 5 Coppe Davis e 2 ori olimpici. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) 12.20 "Midal tennis professionistico. La realtà è che gli ultimi sono stati, soprattutto gli ultimi due. Penso sia il momento giusto per porre fine a una carriera lunga".Rafael Nadal annuncia l'addio. "Sono molto emozionato dal fatto che il mio ultimo torneo sarà la Coppa Davis in rappresentanza del mio Paese". Il campione spagnolo depone la racchetta a 38, con un palmarès strabiliante: 22 tornei dello Slam, tra cui 14 Roland Garros, 5 Coppe Davis e 2 ori olimpici.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vanessa Ferrari - la lettera del ritiro : “Ho scritto pagine di storia. Ho esaudito tutti i sogni di una bambina di 6 anni” - Ero consapevole però che sarebbe stato difficile ma ho lavorato comunque dando il massimo e anche se l’ennesimo infortunio mi ha tolto questa possibilità mi ha dato modo di non avere alcun rimpianto. Si chiude qui la mia carriera da ginnasta. Vanessa Ferrari ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica: la Farfalla di Orzinuovi saluta il palcoscenico a quasi 34 anni, dopo aver ... (Oasport.it)

Ritiro Iniesta - il saluto di Fabregas : «Un privilegio stare al tuo fianco tutti questi anni» - Ritiro Iniesta, ecco il saluto dell’allenatore del Como Fabregas nei confronti del suo ex compagno di squadra al Barcellona Andres Iniesta ha annunciato il suo addio al calcio, e molti atleti si sono voluti unire al saluto nei confronti dell’ex bandiera del Barcellona. Su tutti anche il tecnico del Como Fabregas che ha voluto salutare […]. (Calcionews24.com)

Boxe - Giovanni De Carolis annuncia il ritiro : “Ho trovato la forza di dire basta” - Tiro una linea, metto la boxe agonistica tra i ricordi. Sei stato e resterai per sempre un monumento della Nobile Arte Tricolore“. Il romano, ad oggi ancora l’ultimo pugile italiano ad aver conquistato il titolo mondiale professionisti in una delle quattro maggiori sigle (supermedi Wba nel 2016), ha annunciato il ritiro in un’intervista rilasciata a ‘dartorromeo. (Oasport.it)