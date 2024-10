Startup world cup: a Palermo gli investitori più influenti di 22 Paesi del Mediterraneo, 27 le aziende in semifinale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ventisette Startup da 11 Paesi del Mediterraneo a Palermo per partecipare ad una delle semifinali della Mediterranean Startup world cup. L'evento si terrà al Palermo Cruise Terminal l'11 ottobre.L’Italia, la Sicilia e Palermo saranno il centro dell’innovazione di tutto il Mediterraneo: la Palermotoday.it - Startup world cup: a Palermo gli investitori più influenti di 22 Paesi del Mediterraneo, 27 le aziende in semifinale Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ventisetteda 11delper partecipare ad una delle semifinali della Mediterraneancup. L'evento si terrà alCruise Terminal l'11 ottobre.L’Italia, la Sicilia esaranno il centro dell’innovazione di tutto il: la

Startup World Cup : si terrà a Palermo in ottobre l’edizione dedicata alle startup dai paesi del Mediterraneo - Inoltre, è cruciale avere un team solido, un prodotto innovativo e la capacità di scalare rapidamente. . La Mediterranean Startup World Cup non sarà solo un’occasione per fare networking, ma un trampolino di lancio verso il panorama globale dell’innovazione. Se la vostra azienda è abbastanza forte, saranno loro a trovarvi. (Ilfattoquotidiano.it)