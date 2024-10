Inter-news.it - Skriniar e Juventus, nuovo sgarbo all’Inter. Ma chi lo paga? PSG non fa sconti!

(Di giovedì 10 ottobre 2024)è uno dei profili individuati dalla dirigenza delladopo l’infortunio di Gleison Bremer.dopo l’addio a zero e l’assenza negli ultimi sei mesi della stagione 2022-2023? Il problema però saràrlo! Il PSG detta le condizioni e non fa. INTERESSE – Milanha lasciato un segno indelebile nei cuori dei tifosi dell’Inter, anche se l’addio è stato tutt’altro che sereno. Il difensore slovacco, attualmente parcheggiato nel limbo al PSG, è un nome che torna in ballo proprio ora, dopo l’infortunio al crociato di Bremer. Ma una cosa è certa: se questa operazione si concretizzasse, la, ancora una volta, saprebbe come far parlare di sé nel modo più provocatorio possibile.contratto faraonico al PSG: le condizioni per laCHI LO? –, però, è tutt’altro che un’opzione semplice.