Senaldi | il piano anti-Conte di Grillo collette e appello ai suoi

Te la do io la causa Fate la carità a un povero milionario. Consentitegli di difendere le proprie idee e le proprie rendite con i vostri soldi. La richiesta di Grillo Giuseppe, in arte Beppe, di farsi pagare dai suoi residui fan grillini la causa contro Giuseppe Conte per sottrargli il nome e il simbolo del partito è la nemesi della sballata ideologia pentastellata. L'elevato sta provando sulla propria pelle che l'idea che i soldi ci sono sempre per tutti è una cavolata pazzesca anche per chi, come lui, i denari li ha fatti con il badile.

Raggi torna e attacca Conte : “I suoi 5stelle come i partiti”. Ecco la picconatrice di Grillo - Anzi, li farà allontanare». La cosa più brutta è trasformarsi in quello che si è sempre detto di voler combattere». Ecco perché Virginia, come già anticipato su queste colonne, almeno per adesso, non solo è la leader indiscussa dell'ala che intende archiviare il “contismo” per riportare i gialli a essere l'esatto punto di mezzo tra il rosso dem e il blu conservatore, ma anche l'alternativa per ... (Iltempo.it)