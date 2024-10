Scontro Giuli-Renzi in Senato. 'Arbitro' La Russa (Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - La nomina alla presidenza di Ales di Fabio Tagliaferri scatena un duro confronto nell'Aula del Senato tra il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, Matteo Renzi e il presidente La Russa. Il segretario di Italia viva giudica il curriculum del manager alla guida della società "impresentabile e ridicolo, senza alcuna esperienza manageriale" e chiede al titolare del dicastero del Collegio Romano se sia stata fatta in nome "dell'amichettismo". Non solo. Renzi usa l'ironia per 'punzecchiare' il ministro sul suo eloquio e Giuli, che oggi risponde per la prima volta a un question time, non si lascia sfuggire l'occasione e lancia a sua volta un affondo: "Prometto che farò del mio meglio per adeguarlo alle capacita' cognitive del Senatore Renzi". Agi.it - Scontro Giuli-Renzi in Senato. 'Arbitro' La Russa Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - La nomina alla presidenza di Ales di Fabio Tagliaferri scatena un duro confronto nell'Aula deltra il ministro della Cultura, Alessandro, Matteoe il presidente La. Il segretario di Italia viva giudica il curriculum del manager alla guida della società "impresentabile e ridicolo, senza alcuna esperienza manageriale" e chiede al titolare del dicastero del Collegio Romano se sia stata fatta in nome "dell'amichettismo". Non solo.usa l'ironia per 'punzecchiare' il ministro sul suo eloquio e, che oggi risponde per la prima volta a un question time, non si lascia sfuggire l'occasione e lancia a sua volta un affondo: "Prometto che farò del mio meglio per adeguarlo alle capacita' cognitive delre".

