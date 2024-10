Oasport.it - Richard Gasquet fissa la data del ritiro dal tennis: “Mi fermerò al Roland Garros”

Oasport.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il2025 (a meno di ripensamenti) segnerà l’ultimo capitolo della carriera agonistica di. Ad annunciarlo è proprio ilta francese in un’intervista rilasciata a L’Equipe, che ufficializza la sua intenzione di ritirarsi sulla terra rossa di Parigi davanti ai suoi tifosi e su uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo. “È il torneo migliore per farlo, siamo fortunati essendo francesi a poterci fermare in posti così incredibili. Avrò quasi 39 anni, un’età canonica: non avrei mai immaginato di giocare così tanto iniziando così giovane. Una fine è sempre complicata, me lo hanno detto spesso tutti gli ex grandi giocatori, non è facile annunciarla. Non si sa mai quando, come, dove Penso che questo sia il momento migliore per me per farlo“, dichiara il transalpino. “Ilnon è solo una questione di grandi partite, è viscerale.