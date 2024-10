Quando pagano l'Assegno unico a ottobre 2024? Consulta le date del calendario Inps (Di giovedì 10 ottobre 2024) Quando pagano l'Assegno unico a ottobre 2024? Consulta le date del calendario Inps calendario dei pagamenti fino a dicembre 2024 Con il messaggio 20 giugno 2024, n. 2302 , inoltre, l’Inps fornisce il calendario dei pagamenti per il secondo semestre del 2024: 16, 17, 18 ottobre 2024; 18, 19, 20 novembre 2024; 17, 18, 19 dicembre 2024. Come di consueto, il pagamento della prima rata della Feedpress.me - Quando pagano l'Assegno unico a ottobre 2024? Consulta le date del calendario Inps Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 10 ottobre 2024)l'ledeldei pagamenti fino a dicembreCon il messaggio 20 giugno, n. 2302 , inoltre, l’fornisce ildei pagamenti per il secondo semestre del: 16, 17, 18; 18, 19, 20 novembre; 17, 18, 19 dicembre. Come di consueto, il pagamento della prima rata della

