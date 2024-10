Protezione civile, Bagheria e Aspra si mobilitano per la sicurezza con "Io non rischio" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre, dalle ore 9:00 alle 20:00, Bagheria e Aspra si animeranno con l’iniziativa nazionale “Io non rischio”. Piano Stenditore ad Aspra e corso Umberto I saranno i fulcri di una giornata dedicata alla prevenzione e alla sicurezza, organizzata dalle associazioni di Protezione civile Palermotoday.it - Protezione civile, Bagheria e Aspra si mobilitano per la sicurezza con "Io non rischio" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre, dalle ore 9:00 alle 20:00,si animeranno con l’iniziativa nazionale “Io non”. Piano Stenditore ade corso Umberto I saranno i fulcri di una giornata dedicata alla prevenzione e alla, organizzata dalle associazioni di

