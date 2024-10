Presunto flirt di Meloni, Fabrizio Corona a processo per diffamazione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fabrizio Corona sarà processato per diffamazione aggravata nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’ex “re dei paparazzi”, assistito dal suo legale Ivano Chiesa, è accusato di aver diffuso false informazioni riguardanti un Presunto flirt tra Meloni e l’onorevole Manlio Messina di Fratelli d’Italia. La Procura di Milano ha deciso per la citazione diretta Presunto flirt di Meloni, Fabrizio Corona a processo per diffamazione L'Identità. Lidentita.it - Presunto flirt di Meloni, Fabrizio Corona a processo per diffamazione Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)sarà processato peraggravata nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia. L’ex “re dei paparazzi”, assistito dal suo legale Ivano Chiesa, è accusato di aver diffuso false informazioni riguardanti untrae l’onorevole Manlio Messina di Fratelli d’Italia. La Procura di Milano ha deciso per la citazione direttadiperL'Identità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fabrizio Corona a processo per aver diffamato Giorgia Meloni - Nel pezzo si parlava di un legame affettivo tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e un deputato di Fratelli d’Italia Manlio Messina. La Procura di Milano ha disposto la citazione diretta a giudizio per diffamazione aggravata a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato per un articolo che comparve nell’ottobre del 2023 sul sito Dillingernews. (Open.online)

Fabrizio Corona l’ha sparata grossa su Giorgia Meloni e ora è a processo : ricordate cosa aveva detto? - Come quello che ci arriva dalla Sicilia e che riguarda il premier in pectore Giorgia Meloni”. L’articolo completo potete trovarlo cliccando direttamente QUI! La replica di Giorgia Meloni Giorgia Meloni e Manlio Messina non avevano replicato pubblicamente contro le parole del giornale di Fabrizio Corona, ma erano direttamente passati ai fatti, denunciando l’accaduto. (Donnapop.it)

Falsa liaison della Meloni : Corona a processo per diffamazione - La premier collegata anche con l'aula di Sassari nel giudizio sui fotomontaggi porno col suo volto: "Violenza su tutte le donne". (Ilgiornale.it)