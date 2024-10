Perse la vista per colpa di una bomba, dopo 12 anni torna a vedere: a Forlì il primo trapianto di cornea artificiale ibrida (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non un miracolo, ma il frutto della ricerca italiana. Una profuga palestinese dalla Siria, Rasha, ha riacquistato la vista persa nel 2012 a causa di una bomba grazie all'innesto di una cornea artificiale ibrida. L'operazione è stata svolta il 29 maggio scorso all'ospedale privato Villa Igea di Forlitoday.it - Perse la vista per colpa di una bomba, dopo 12 anni torna a vedere: a Forlì il primo trapianto di cornea artificiale ibrida Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non un miracolo, ma il frutto della ricerca italiana. Una profuga palestinese dalla Siria, Rasha, ha riacquistato lapersa nel 2012 a causa di unagrazie all'innesto di una. L'operazione è stata svolta il 29 maggio scorso all'ospedale privato Villa Igea di

A Forlì il primo trapianto in Italia di cornea artificiale ibrida : così una profuga ha riacquistato la vista - L'intervento è avvenuto il 29 maggio all'Ospedale Villa Igea uno dei tre ospedali della città di Forlì, dove Busin stava mettendo a punto la cornea artificiale, ma è stato reso noto solo adesso. In tutto sono stati effettuati tre interventi su altrettanti pazienti ricoverati agli Ospedali Privati e, a distanza di oltre quattro mesi, i risultati sono incoraggianti. (Ilrestodelcarlino.it)

