Pedone investito a Cernobbio: è grave un turista di 72 anni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un uomo di 72 anni, un turista inglese, è stato investito a Cernobbio in Via Don Gabriele Della Bella oggi 10 ottobre intorno alle 18. I soccorsi sono scattati in codice rosso a causa del trauma cranico dovuto alla caduta. Sul posto i carabinieri, l'ambulanza della Croce Rossa e l'auto medica Quicomo.it - Pedone investito a Cernobbio: è grave un turista di 72 anni Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un uomo di 72, uninglese, è statoin Via Don Gabriele Della Bella oggi 10 ottobre intorno alle 18. I soccorsi sono scattati in codice rosso a causa del trauma cranico dovuto alla caduta. Sul posto i carabinieri, l'ambulanza della Croce Rossa e l'auto medica

