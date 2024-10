Paolini-Andreeva oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Wuhan 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jasmine Paolini se la vedrà contro Erika Andreeva nel terzo turno del WTA 1000 di Wuhan 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. L’azzurra, dopo aver beneficiato di un bye all’esordio in qualità di terza forza del seeding, nel secondo round ha domato in due set la padrona di casa Yue Yuan. Dall’altra parte della rete trova la top settanta russa, ripescata in tabellone come lucky loser e reduce dal convincente successo maturato ai danni della sorella minore Mirra. Tra le due giocatrici, contando anche il circuito minore, si tratta del terzo scontro diretto in carriera, con Paolini che ha portato a casa agilmente il match in entrambe le circostanze e partirà favorita sulla base delle quote dei bookmakers. La posta in palio, tuttavia, è davvero molto alta. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jasminese la vedrà contro Erikanel terzo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. L’azzurra, dopo aver beneficiato di un bye all’esordio in qualità di terza forza del seeding, nel secondo round ha domato in due set la padrona di casa Yue Yuan. Dall’altra parte della rete trova la top settanta russa, ripescata in tabellone come lucky loser e reduce dal convincente successo maturato ai danni della sorella minore Mirra. Tra le due giocatrici, contando anche il circuito minore, si tratta del terzo scontro diretto in carriera, conche ha portato a casa agilmente il match in entrambe le circostanze e partirà favorita sulla base delle quote dei bookmakers. La posta in palio, tuttavia, è davvero molto alta.

