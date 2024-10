Niente Panico, il nuovo singolo di Ghali: “Dedicata a chiunque stia passando un momento difficile” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano – E’ previsto per la mezzanotte di oggi, tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, l’uscita di ‘Niente Panico’, l’atteso nuovo singolo di Ghali. "La canzone più importante della mia vita”, scrive l'artista su Instagram, raccontando di averla ascoltata in ospedale, quando sua madre si è operata per un cancro, e di aver capito di aver scritto “una cura”. Per questo - scrive - “dedico questa canzone a chiunque stia passando un momento difficile, per qualunque ragione, che sia lavoro, una malattia, un esame all'università, una guerra o un amore finito, perché qualunque problema di salute mentale merita rispetto e comprensione. Dedico questa canzone a chiunque stia passando un momento in balia della paura”. Come quella che ha avuto lui per sua madre, cui un mese fa è stato diagnosticato il cancro per la terza volta. Ilgiorno.it - Niente Panico, il nuovo singolo di Ghali: “Dedicata a chiunque stia passando un momento difficile” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano – E’ previsto per la mezzanotte di oggi, tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, l’uscita di ‘’, l’attesodi. "La canzone più importante della mia vita”, scrive l'artista su Instagram, raccontando di averla ascoltata in ospedale, quando sua madre si è operata per un cancro, e di aver capito di aver scritto “una cura”. Per questo - scrive - “dedico questa canzone aun, per qualunque ragione, che sia lavoro, una malattia, un esame all'università, una guerra o un amore finito, perché qualunque problema di salute mentale merita rispetto e comprensione. Dedico questa canzone aunin balia della paura”. Come quella che ha avuto lui per sua madre, cui un mese fa è stato diagnosticato il cancro per la terza volta.

