Napoli, reagisce a tentativo di rapina in via Foria: malvivente esplode colpo di pistola (Di giovedì 10 ottobre 2024) tentativo di rapina culminato in sparatoria. È questa la ricostruzione di quanto avvenuto questa notte in via Foria, dove i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti per l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco. Napoli, reagisce a tentativo di rapina in via Foria: malvivente esplode un colpo di pistola Così come accertato dai militari dell’Arma, L'articolo Napoli, reagisce a tentativo di rapina in via Foria: malvivente esplode colpo di pistola Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, reagisce a tentativo di rapina in via Foria: malvivente esplode colpo di pistola Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)diculminato in sparatoria. È questa la ricostruzione di quanto avvenuto questa notte in via, dove i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti per l’esplosione di und’arma da fuoco.diin viaundiCosì come accertato dai militari dell’Arma, L'articolodiin viadiTeleclubitalia.

