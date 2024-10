Napoli, paura in via Foria: spari durante un tentativo di rapina (Di giovedì 10 ottobre 2024) Uno dei rapinatori, dopo aver tentato invano di sottrarre una catenina d’oro nel corso di una rapina in via Foria, a Napoli, avrebbe esploso il colpo. Tentata rapina, la scorsa notte, in via Foria a Napoli: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri sarebbe stato esploso un colpo d’arma da fuoco ma non risultano feriti. Due 2anews.it - Napoli, paura in via Foria: spari durante un tentativo di rapina Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Uno deitori, dopo aver tentato invano di sottrarre una catenina d’oro nel corso di unain via, a, avrebbe esploso il colpo. Tentata, la scorsa notte, in via: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri sarebbe stato esploso un colpo d’arma da fuoco ma non risultano feriti. Due

Napoli - reagisce a tentativo di rapina in via Foria : malvivente esplode colpo di pistola - . Napoli, reagisce a tentativo di rapina in via Foria: malvivente esplode un colpo di pistola Così come accertato dai militari dell’Arma, […] L'articolo Napoli, reagisce a tentativo di rapina in via Foria: malvivente esplode colpo di pistola sembra essere il primo su Teleclubitalia. È questa la ricostruzione di quanto avvenuto questa notte in via Foria, dove i carabinieri del nucleo radiomobile ... (Teleclubitalia.it)

