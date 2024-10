Nadal si ritira, ecco i 22 Slam vinti dal tennista spagnolo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafa Nadal ha annunciato oggi l’addio al tennis professionistico. Il campione di Manacor, tra i migliori tennisti della storia, lascia dopo 22 anni di carriera. Lo spagnolo ha vinto 22 titoli Slam, secondo nella storia dietro al solo Djokovic. Nadal è recordman assoluto di titoli vinti sulla terra rossa del Roland Garros, 14, il primo nel 2005, il secondo l’anno dopo fece piangere Roger Federer, sconfitto in finale. Trionfi che gli sono valsi il soprannome di ‘King of Clay’ e una statua nel complesso sportivo parigino. Nadal ha vinto anche 36 titoli Masters 1000, l’oro olimpico a Pechino 2008 e cinque Coppe Davis con la Spagna, per un totale di 92 titoli. Lapresse.it - Nadal si ritira, ecco i 22 Slam vinti dal tennista spagnolo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafaha annunciato oggi l’addio al tennis professionistico. Il campione di Manacor, tra i migliori tennisti della storia, lascia dopo 22 anni di carriera. Loha vinto 22 titoli, secondo nella storia dietro al solo Djokovic.è recordman assoluto di titolisulla terra rossa del Roland Garros, 14, il primo nel 2005, il secondo l’anno dopo fece piangere Roger Federer, sconfitto in finale. Trionfi che gli sono valsi il soprannome di ‘King of Clay’ e una statua nel complesso sportivo parigino.ha vinto anche 36 titoli Masters 1000, l’oro olimpico a Pechino 2008 e cinque Coppe Davis con la Spagna, per un totale di 92 titoli.

