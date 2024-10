Mottarone, gup restituisce fascicolo a Procura: processo si azzera (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutto da rifare nel procedimento per la tragedia della funivia sul Mottarone, in cui persero la vota 14 persone. Questa mattina, dopo una lunga camera di consiglio il gup Rosa Maria Fornelli ha deciso la restituzione al pm del fascicolo sull’incidente, segnando una battuta d’arresto nei lavori processuali. La decisione arriva dopo il no della Procuratrice di Verbania Olimpia Bossi e della pm Laura Carrera alla revisione dei capi di imputazione – chiesta dal gup a settembre – nei confronti degli indagati sui quali si doveva decidere del rinvio a giudizio, escludendo in sostanza i reati relativi alla sicurezza sul lavoro. L’udienza preliminare che si era aperta il 17 gennaio scorso si è così azzerata. Toccherà ora alla Procura di Verbania fissare una nuova udienza preliminare, che dovrà essere celebrata da capo. Lapresse.it - Mottarone, gup restituisce fascicolo a Procura: processo si azzera Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutto da rifare nel procedimento per la tragedia della funivia sul, in cui persero la vota 14 persone. Questa mattina, dopo una lunga camera di consiglio il gup Rosa Maria Fornelli ha deciso la restituzione al pm delsull’incidente, segnando una battuta d’arresto nei lavori processuali. La decisione arriva dopo il no dellatrice di Verbania Olimpia Bossi e della pm Laura Carrera alla revisione dei capi di imputazione – chiesta dal gup a settembre – nei confronti degli indagati sui quali si doveva decidere del rinvio a giudizio, escludendo in sostanza i reati relativi alla sicurezza sul lavoro. L’udienza preliminare che si era aperta il 17 gennaio scorso si è cosìta. Toccherà ora alladi Verbania fissare una nuova udienza preliminare, che dovrà essere celebrata da capo.

Processo Mottarone - il Gup restituisce il fascicolo alla Procura - La prima udienza preliminare si era aperta il 17 gennaio: 10 mesi più tardi, dopo due ore in camera di consiglio, oggi la giudice Fornelli ha deciso di restituire gli atti alla procura. Una regressione nel processo attesa, dopo che nelle scorse udienze in tribunale a Verbania era andato in scena uno scontro sulla formulazione delle ipotesi di reato, con i pm che si erano opposti alla richiesta ... (Tg24.sky.it)

Mottarone - Gup ridà fascicolo a Procura - 32 L'udienza preliminare per l'incidente del Mottarone, in cui tre anni e mezzo fa morirono 14 persone,dovrà essere celebrata di nuovo da capo. . 14. Circa un mese fa la pubblica accusa aveva respinto le indicazioni con cui la giudice aveva chiesto di riformulare i capi di imputazione, escludendo i reati relativi alla sicurezza sul lavoro. (Televideo.rai.it)

Processo Mottarone - gup restituisce il fascicolo alla procura - Prima dell'estate era attesa la decisione del giudice sulla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati da parte della Procura di Verbania. L'udienza preliminare per l'incidente del Mottarone, in cui tre anni e mezzo fa morirono 14 persone, dovrà essere celebrata di nuovo da capo. Oggi, nel corso dell'udienza, il gup Rosa Maria Fornelli non ha revocato la propria ordinanza e ha restituito il ... (Quotidiano.net)