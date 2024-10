Calciomercato.it - Morte Baldock, assurdo Uefa: no al rinvio di Inghilterra-Grecia

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La Federazione ha chiesto ildella partita di Nations League dopo la tragedia: la risposta dellaThe show must go on, il più classico dei ritornelli quando succedono tragedia di questa portata. Il mondo del calcio non fa eccezione e ladice no alla richiesta di rinviare la partita., match di Nations League in programma questa sera, si giocherà regolarmente.(ANSA) – Calciomercato.itNon è stato sufficiente il dolore e lo sgomento dei calciatori grechi per ladi Georgeper rinviare la parta. La Federcalcio ellenica ci ha provato, consapevole che lo stato d’animo che stanno vivendo i giocatori della nazionale di Ivan Jovanovic non fosse compatibile con il disputare una partita di calcio.