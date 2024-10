Masters 1000 Shanghai 2024 | programma orari e ordine di gioco venerdì 11 ottobre

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il, glie l’didi11per quanto riguarda ildi. Si completa il quadro delle semifinali del singolare maschile, con gli ultimi due quarti di finale di scena sul centrale. In campo Taylor Fritz contro David Goffin e a seguire Novak Djokovic, che attende il classe 2005 ceco Jakub Mensik in una sfida generazionale: sono infatti 18 gli anni di differenza tra i due. Di seguito l’dicompleto. STADIUM COURT Ore 6.30 – Gonzalez/Roger-Vasselin vs Koolhof/Mektic non prima delle 9.00 – (7) Fritz vs Goffin non prima delle 12.30 – Mensik vs (4) Djokovicdi11SportFace.