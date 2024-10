Lapresse.it - Mafia, Dia esegue sequestro beni 6 mln a esponente del Foggiano

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La Direzione Investigativa Anti(Dia) ha dato esecuzione ad un Decreto diemesso dal Tribunale di Bari – Sezione III in funzione di Tribunale della Prevenzione a carico di un noto pluripregiudicato della provincia di Foggia,di spicco della locale criminalità organizzata. La misura ablativa ha riguardato, complessivamente, un compendio patrimoniale costituito da 6 società (tra le quali un distributore di benzina con annesso bar/tabacchi, sala slot e autonoleggio), numerose autovetture di pregio, disponibilità finanziarie anche in territorio estero, formalmente intestate a prestanomi ma riconducibili al pluripregiudicato, per un valore complessivo stimato in 6 milioni di euro.